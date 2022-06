7 Magnifiques Fontaines pour chez Vous !!

Comme vous pouvez le constater sur ce cliché il est possible de décliner l'effet lame de rasoir avec une installation d'éclairage LED afin de rajouter une touche visuelle supplémentaire pour que votre fontaine ne passe pas inaperçue lors de vos douces nuits d'été. Il est bien entendu possible de sublimer cet éclairage encore davantage en illuminant la flore et la statue de Bouddha. Votre jardin s'en trouve profondément transformé.