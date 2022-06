6 Astuces pour une Salle de Bain au TOP !!

Mosaïque poétique, petite niche murale de rangement et jeux de transparence : nombreux sont les atouts de cette réalisation ! Comment faire pour que ce pare-douche reste transparent ?

ASTUCE : pour nettoyer le pare- douche, on utilise un de nos produits préférés : le vinaigre blanc ! Pour renforcer son action, on le fait chauffer. 1/2 liter de vinaigre blanc dans un saladier et HOP, 30 secondes au micro-ondes à forte puissance ! Ensuite avec une éponge on badigeonne les parois de la douche. Dans les coins on roule du sopalin et on pose le tout sur les rebords puis on y verse du vinaigre. Laissez agir 5 minutes et rincez !