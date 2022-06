5 Fantastiques Terrasses au Charme Unique!!

La terrasse que nous découvrons est empreinte d'une sensibilité à l'esthétique venue d'Asie. C'est certainement grâce à l'omniprésence du bois sur les plafonds de cet espace ainsi que sur les sols. Le dessin que créent les lattes de bois orientées dans de différentes directions nous fait penser à celui laissé par le râteau dans le sable d'un jardin zen.

L'élément naturel est ici très apaisant et s'harmonise à merveille avec le superbe salon de jardin. On peut cependant aussi imaginer de combiner l'espace tout bois de la terrasse avec un mobilier au design plus moderne ou de couleur plus claire ou foncée.