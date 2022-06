10 Maisons Design en Pleine Campagne!

L'architecte ATELIER D’ARCHITECTURE FORMAU présente cette maison moderne dans les bois qui est le fruit d'un projet de modernisation de maison de campagne qui se situe sur un promontoire rocheux, avec des terrasses encerclées par une couronne d’arbres et arbustes.La maison longe la limite nord de la zone de bâtisse pour orienter séjour et terrasses vers le sud. A l’est une aile perpendiculaire au volume principal (chambre des propriétaires, salle d’eau, dressing) intimise le jardin en tournant le dos à l’accès et au carport. Pour accueillir les invités, la suite du programme prend place au-dessus du carport sous la forme d’un studio. Il est accessible directement depuis l’extérieur et peut fonctionner en tout autonomie. Il est également connecté au corps principal via un escalier intérieur et au besoin, transforme l’ensemble en maison unifamiliale.