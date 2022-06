5 Fausses Croyances sur le Soleil !!

FAUX ! Les rayons UV sont invisibles et peuvent brûler la peau même sans sensation de chaud. C'est ce qu'on appelle la réverbération. En effet les rayons UVA, les plus nocifs, traversent les nuages, se faufilent au travers de la verdure et ce n'est pas votre couvre-chef qui les arrêtera.

Conseil : une protection solaire s'impose à tout moment. Ne sous-estimez pas les rayons UVA et protégez vous à tout moment