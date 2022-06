Un Appart de 39m² transformé en Palace Familial !!

Un appartement haussmannien de 39m² situé dans le 11ème arrondissement à Paris attendait d'être rénové, repensé et redécoré depuis un certain moment ! L’objectif est clairement énoncé par Sara Camus Bouanha, architecte d'intérieur à Paris : redonner une vrai respiration aux différents espaces et apporter de la fonctionnalité et du rangement.

C'est avec goût, esthétique, un souci permanent d'optimisation de l'espace et en fonctionnalité toute que notre experte a su mener à bien ce projet aux multiples défis. Découvrons sans plus attendre cette grandiose transformation !