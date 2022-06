7 Coins Grillades Parfaits pour l'Été !!

Pour ceux d'entre vous qui désireraient un petit goût d'ailleurs pour relever l'aménagement de leur barbecue et de leur jardin, brasero mexicain est un choix éclairé. En effet, non seulement ce petit dispositif très économique en surface autant qu'en fonctionnement vous permettra de réussir à coup sûr de succulentes grillades variées et goûteuses. Servant à la fois de barbecue, de cheminée de jardin et de four à pizza, ce type de brasero au design décoratif et convivial promet de superbes soirées en perspective.

Le brasero mexicain est cuit à plus de 1000 degrés et donc parfaitement adapté à sa fonction de barbecue. Qu'il s'agisse de bois, charbon de bois ou de cep de vigne, tous les combustibles conviendront à ce modèle de barbecue ultra pratique. Grâce à l’excellent tirage de sa cheminée et à son foyer fermé, et donc sans risques, le brasero mexicain s'impose comme un incontournable pour un été réussi.