Monument en hommage aux professeurs du Bauhaus

En 1925, Walter Gropius, alors directeur du Bauhaus, décide de concevoir une série de maisons jumelées – trois bâtiments, pour un total de six logements – ainsi qu'une résidence privée afin d'accueillir certains des professeurs les plus importants de l'école – les peintres László Moholy-Nagy, Kandinsky et Paul Klee, entre autres. L'ensemble des maisons sont aménagées dans un boisé à quelques minutes de marche de l'école et présentent de manière radicale des nouvelles formes et les nouvelles technologies mises en place par le Bauhaus : volumétries simples mais articulées, caractéristiques empruntées à l'architecture industrielle, asymétries et rythmes sont à l'avant-plan de ces projets, donc.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison privée de Gropius et la moitié de la maison jumelée de Moholy-Nagy sont touchées par un bombardement aérien qui les détruits presque entièrement. La maison du directeur est ainsi remplacée au cours des décennies par une résidence vernaculaire classique, complètement à l'encontre des principes du Bauhaus. Ainsi, si cette dernière reprend les fondations de la maison qui ont survécu au bombardement, elle aménage une structure complètement anachronique, avec un toit en pignon couvert de tuiles rustiques et un arrangement symétrique présentant de très petites fenêtres.

En 1993, les intellectuels allemands et les spécialistes de la conservation en architecture ont commencé à se questionner sur l'avenir de ce site historique et patrimonial : valait-il mieux conserver le bâtiment actuel, symbole du contraste entre le Bauhaus et l'architecture classique, ou reconstruire le bâtiment original, en l'honneur du travail de Gropius? C'est finalement une troisième alternative qui a été choisie et qui reprend la volumétrie et la composition de base du bâtiment original, le tout dans un ensemble sculptural contemporain, qui marque un trait d'union entre le passé et le présent.