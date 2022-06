Planchers et revêtements en bois contemporains

Cittadini des Déserts est né de la rencontre entre un architecte italien, Marco Cittadini, et une architecte française, Nathalie Danguy des Déserts. Ces derniers se spécialisent dans l'architecture résidentielle ainsi que la création de centres sportifs et d'espaces commerciaux. Ils nous proposent ici, pour l'Appartement GAP, un intérieur jeune et contemporain qui joue avec des surfaces blanches et des surfaces en bois foncé. La simplicité des assemblages et des espaces crée un sentiment de confort alors que la cohérence des matériaux, autant pour les revêtements architecturaux que pour le mobilier intégré dessinent un intérieur harmonieux. En somme, on apprécie l'aspect lumineux et chaleureux de cet appartement aux espaces ouverts.

Le bois est et restera toujours un matériau important pour les revêtements intérieurs d'une maison. Les exemples précédents sont la preuve que ce dernier est à la fois esthétique, durable et pratique. Pour plus d'inspiration, nous vous conseillons cet article qui traite plus en détail des planchers en bois.