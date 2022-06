Noël approche! Idées déco pour attendre le réveillon

Nous approchons chaque jour un peu plus du 25 décembre et les rues ont déjà commencé à prendre un air de fête, alors c’est le moment de faire entrer l’esprit de Noël dans la maison : décorations, bougies, vaisselle et bientôt le sapin ! Si nous ne voulons pas vous y prendre au dernier moment et nous trouver confronté à des rayons vides, mais au contraire profiter de ce moment de l’année pour préparer les festivités en sérénité, un peu d’anticipation s’impose. En outre, si nous avons des enfants ou si nous sommes l'hôte d'un déjeuner ou d’un dîner de Noël, il est impératif que nous pensions à la façon de décorer nos maisons avec le charme kitsch que Noël permet ! La meilleure dinde ne serait rien sans le décorum des lumières du sapin, des bougies et des étoiles qui font tout le charme d’un Noël authentique.

Pour nous mettre dans l’ambiance de Noël, préparons un thé épicé et partons à la découverte des propositions de nos experts homify !