Petite Maison Retrouve Raison !

Afin d’augmenter la surface de la maison, l’architecte d'intérieur a proposé une verrière qui s’ouvre sur le plan d’eau et permet d’élargir la cuisine. C’est à la fois un tableau sur le plan d’eau, un espace de lumière et un espace fonctionnel qui donne accès à la future terrasse suspendu au-dessus de l’eau. L’idée est excellente car multifonctions et permet d’assouvir différents besoins. Qui ne rêve pas d’une cuisine un petit peu plus grande ? Vivre dans une maison sans luminosité, non merci… Cette verrière apporte la lumière naturelle, rien de mieux pour le moral !

