Yacht de luxe made in Italy: M / Y CRN 133 Saramour

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

CRN SPA - YACHT YOUR WAY-

Le style sophistiqué de Saramour est l'oeuvre de Francesco Paszkowski qui a puisé son inspiration dans le monde de l'automobile, lignes et courbes douces transmettant à la fois forcent, stabilité et cohérence. Nous remarquons une nette séparation entre l'intérieur et le pont: les couleurs, les matériaux et la conception esthétique. L'ensemble est cependant uniforme et cohérent. Dans l'ensemble, se dresse un blanc brillant qui cadre parfaitement avec le gris clair de la coque.