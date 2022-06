Une Magnifique Maison qui a les Pieds dans l'Eau !!

Dans ce salon, les éléments de décoration sont choisis à la perfection. Vous avez besoin d'idées décoration pour votre salon ? C'est par ici !

Tout est simple mais bien réfléchi. Le canapé d’angle permet à toute la petite famille de s’installer confortablement devant un film ou leur série préférée. Un fauteuil et un pouf prennent aussi part du décor et donnent place à d’autres moyens de se poser dans le salon, pratique lorsque l’on reçoit du monde. On aime l’idée de la mappemonde accroché au mur tel un cadre. Pourquoi ne pas proposer aux membres de la famille de noter tous les endroits où vous avez voyagé ? On aime beaucoup aussi le cadre formé de plusieurs petits carreaux comme un miroir. Il permet d’agrandir la pièce et apporte une touche d’originalité à l’ensemble. Pour finir, le lustre à la fois original et moderne, permet d’éclairer la pièce lorsque la nuit tombe. Besoin de découvrir d'autres modes d'éclairage ? Faites appel à nos experts !