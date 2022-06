Une Somptueuse Maison Minimaliste de 37m²

La maison a une façade minimaliste et un toit en pente noire. Il est presque entièrement construit en bois et a une entrée simple et directe. Le toit surplombe une petite zone de porche et sert à créer une atmosphère agréable et accueillante. Cette maison peut avoir une surface 37m2 seulement, mais elle dispose de deux niveaux. Le deuxième niveau est situé dans le toit et a des fenêtres lucarnes.

