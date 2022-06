5 Erreurs de Déco dans la Chambre à Coucher

Walk-in, lit d'eau, salle de bains : Combien de fois nous avons rêver de la chambre parfaite. Pourtant la différence entre le rêve et la réalité est bel et bien présent. Certaines erreurs sont régulièrement commises et nuisent à la mise en place d'une chambre harmonieuse et relaxante.

En effet, souvent, les chambres sont trop à l'étroit ; nous stockons des choses qui ont par ailleurs nullement le besoin d'être garder pour, au final, créer un encombrement général dévastateur. Dans ce livre d'idées, nous vous monterons cinq erreurs qu'il faudra donc éviter pour obtenir une chambre à coucher relaxante.