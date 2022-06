Une Maison Classique et Étonnement Moderne

Comme l'enseignaient justement Walter Gropius et les autres professeurs de la célèbre École de Design du Bauhaus, la forme doit toujours suivre la fonction, et l'écart entre l'esthétique et la fonctionnalité doit toujours être à son minimum. Par exemple, une cuisine, comme n'importe quel autre pièce de la maison, peut devenir une petite galerie d'art et même une oeuvre d'art en soi, l'important cependant est qu'elle soit pratique et confortable.Vous n'y croyez pas trop ? À cet égard, nous avons trouvé un projet qui illustre parfaitement cette idée, un exemple magnifique de fonctionnalités modernes et de beauté classique unie dans une embrassade unique du design.