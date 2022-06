Travailler à la maison: quelques idées pour votre bureau

Travailler depuis la maison peut être parfois plus fatigant que travailler dans un bureau à l’extérieur, entouré par des collègues et une certaine routine. Aussi, si on aimerait pouvoir se laisser inspiré par le travail des autres, on peut avoir recours à un mur d’inspiration ! Choisissez une couleur, des images, des tissus, des citations et utilisez-les pour stimuler votre créativité ou supporter vos réflexions. Quand on regarde le bureau de la designer d’intérieur italienne Elena Boggie, on se sent immédiatement transporté dans un univers extrêmement féminin, délicat et paisible. Espace inspiré et inspirant, qui ressemble à la personne qui travaille ici !