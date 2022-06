Loft industriel à Berlin : charme et confort

Le quartier de Kreuzberg est, depuis de nombreuses années, l'un des endroits les plus attrayants de la ville de Berlin. On y retrouve des cafés tendance, des bars populaires, des magasins design ainsi qu'une vie nocturne vivante, peuplée par des étudiants, artistes, hipsters et des gens à la recherche de nouvelles expériences et découvertes. Un quartier jeune et créatif, donc, qui possède une attraction magnétique des plus spéciales. Aussi, de plus en plus de Berlinois choisissent d'emménager dans le quartier, investissant des bâtiments d'époques abandonnés.

Dans cette mouvance, l'ingénieur diplômé Tanja Meyle a entrepris un projet merveilleux de transformation d'un loft industriel de 250 mètres carrés en un appartement à la fois design et confortable, qui met en scène des interventions architecturales impressionnantes et une collection de meubles tendance, au look réconfortant.