Choisir le Meilleur Agencement de Salon!

Les propriétaires ont fait le choix ici de faire appel à un architecte d'intérieur pour l'agencement de leur salon afin qu'il leur ressemble.

Dans cet espace salon, les murs sont repeints dans des tons neutres avec des touches plus lumineuses et toniques, tout en restant en harmonie avec la décoration actuelle. On retrouve des objets de décoration rappelant les couleurs pep’s en utilisant des petites touches colorées.

L’escalier en béton est remplacé par un escalier 2/4 tournant en bois, plus sécurisé et plus esthétique. Idéal pour des enfants ! Le tapis zébré est original et apporte un petit côté félin au salon. On aime aussi le fait que la cuisine soit ouverte sur le salon. L’agencement du salon passe notamment par le choix des mobiliers.