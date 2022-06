THE:SQUARE³ à Berlin

Les points focaux des projets sont ces trois tours, qui mettent en évidence le thème sport du fait de leur forme assimilée à un podium accueillant les gagnants des médailles d'or, argent et bronze. Ces trois tours sont la grande particularité de ce projet et l'on remarque que l'idée de jouer avec le concept du sport s'est fait autant à l'intérieur de la structure qu'à l'extérieur, créant ainsi un lien visible. de la propriété. Tout à fait délibérément, l'équipe de Moritz a gardé ici l'ancienne version du podium des vainqueurs en vue, celle dans laquelle les podiums pour les médailles d'argent et de bronze ne sont pas sur le même plan, l'ancien professeur d'éducation physique et coach sportif professionnel Dirk Moritz, nous rappelle que la deuxième et la troisième place en sport ne sont tout simplement pas les mêmes .