homify 360°: Cabanes de Salagnac, rustiques et contemporaines

Finalement, cette image composée nous permet d'apprécier les espaces plus fermés et privés de la cabane. À la gauche, on observe la salle de bain qui présente dans un espace restreint tout le confort d'une salle d'eau contemporaine. Un carrelage en damier vert tendre et blanc apporte une énergie jeune et dynamique, très moderne. Des éléments de décoration comme le miroir murale et le petit tabouret reprennent le vert joyeux que l'ont a vu dans la photographie précédente, créant un intérieur harmonieux et cohérent. Notons, par ailleurs que l'espace WC a été installé dans une pièce juste à côté de la salle de bain, dans un arrangement fonctionnel. À la droite, la photographie nous permet d'apprécier l'aspect enveloppant et chaleureux de la chambre à couche. Ici, les revêtements de bois pour les murs et le plafond créent un cocon douillet, mis en lumière par deux mignonnes lampes suspendues.

En somme, il s'agit d'un projet d'architecture en harmonie avec la nature, autant au niveau de l'intégration du projet que de l'utilisation d'inspiration naturelle pour la décoration intérieure et extérieure. Qui a envie d'aller passer un weekend dans les Cabanes de Salagnac?