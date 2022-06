7 Cuisines Familiales et Modernes !!

Et parce que cuisine et salle à manger ont tendance à fusionner, voici une charmante cuisine équipée comme il se doit d'un plan de travail fonctionnel et aux espaces de rangement parfaitement optimisés. L' originalité de cette charmante cuisine réside définitivement en son mobilier, et plus particulièrement ces superbes chaises design aux couleurs pastel. Un détail 60's très tendance depuis que le vintage a le vent en poupe !