Métamorphose PHÉNOMÉNALE.!!

Pour pénétrer dans ce loft, on utilise l'ancien monte-charge de l'entreprise qui utilisait l'espace. Le monte-charge a visiblement été sécurisé et modernisé pour servir d'ascenseur. La cage a été rénovée tout en conservant des matériaux simples et bruts. Cette particularité peu conventionnelle ajoute définitivement un certain charme à cette entrée.

En sortant de ascenseur, on se trouve dans une pièce digne d'un hall de réception. Les espaces ont été poussés à leur maximum et la luminosité est de mise. Pour palier au vide procuré par ce nouvel espace, la photo murale de la Tour Eiffel a été astucieusement affichée pour une touche glamour et pop, et correspond parfaitement à ce thème industriel. La maison est organisée autour d'un petit nombre de couleurs dominantes : le gris, le rouge, ainsi que la couleur du bois utilisé dans le mobilier. Pour venir compléter ce trio, différentes plantes ont été éparpillées dans la maison.