Tendance en décoration de salon : le fauteuil cocktail

Les fauteuils cocktail apparaissent à la suite de la Seconde Guerre mondiale et Europe et en Amérique, durant une période très dynamique du design industriel. En effet, afin d'effacer la grisaille et le marasme de la guerre, les designers de l'époque rivalisent en créativité pour concevoir des meubles colorés et extravagants, offerts à bas prix afin de meuble les salons de la classe moyenne. Le fauteuil cocktail est donc l'équivalent d'une bouffée d'air frais : normalement présentés en paire et couverts de couleurs vives et joyeuses, ils sont placés de manière asymétrique dans un salon libre et ouvert, bousculant tous les conventions et les codes hiérarchiques du passé. Symbole donc de modernité et d'innovation, ces meubles seront très populaires aux États-Unis, en Scandinavie et en Allemagne de l'ouest où ils sont fabriqués par la célèbre compagnie Karstadt.