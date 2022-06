Design pour les amoureux du thé

A l’heure des multiples variations trendy autour du café – latte macchiato, cappuccinos, frappé – nous aurions presque oublié l’une des boissons les plus traditionnelles : le thé ! De grandes maisons britanniques, mais aussi françaises, ont pourtant démontré l’excellence du thé. Sa renommée n’est pas surfaite et ses atouts ne sont plus à démontrer : les tanins et polyphénols qu’il contient ont prouvé avoir des effets très positifs sur le système cardiovasculaire et sur le système nerveux central. Les feuilles de thé ne sont pas exposées au traitement agressif par la chaleur comme le sont les grains de café, ce qui leur permet de conserver leurs vitamines et minéraux. C’est pourquoi, outre son goût particulièrement agréable, le thé est l’une des boissons les plus consommées dans le monde aujourd’hui !

Pour toutes ces raisons et parce que le thé inspire les designers, nous souhaitons vous présenter quelques accessoires qui mettront en valeur toute la modernité du thé !