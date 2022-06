homify 360°: Maison en béton au Portugal

Pour cet homify 360°, nous voyageons au Portugal à la rencontre d'un projet contemporain unique et luxueux. C'est plus de 1 177 mètres carrés d'espace habitable qui compose cette magnifique maison portugaise, installée dans la ville de Penafiel. En fait, le mot maison est un peu faible pour décrire ce projet hors-norme, de par sa forme unique et ses proportions plus que généreuses. Dans un cadre naturelle des plus envoûtant, les architectes de Spaceworkers ont conçu un espace résidentiel ouvert et généreux, qui invite à la rencontre entre les différents membres de la famille. S'inspirant du mouvement minimaliste, ils proposent ainsi une maison aux formes pures et en béton, créant un effet esthétique des plus spectaculaires.