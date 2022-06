Se prendre de folie pour le rose

Si vous décidez de vous lancer dans l’aventure du rose, il faudra penser à le coordonner avec les autres tonalités de couleurs et de matières présentes dans la maison. Les roses poudrés seront faciles à agrémenter avec des pastels ou des roses plus francs. Les roses vifs avec les autres tonalités ardentes comme le rouge et le orange. Cette option est ici très bien mise en valeur : la chambre, aux tonalités neutres, est réveillée par un plaid mêlant des couleurs chaudes. La pièce, qui serait très classique sans cette couverture chamarrée, devient aussitôt plus personnelle, plus chaleureuse, plus joyeuse.