Une Formidable Maison Barcelonaise

Nous nous glissons à l'intérieur de la maison par sa petite cour ,mais toutefois accueillante, qui est conçue pour profiter au maximum de ses avantages. Pour créer un coin lumineux les architectes ont opté pour des couleurs claires pour revêtir les murs et les portes. De plus, le plancher de bois donne un aspect chaleureux et accueillant. Les plantes ne pouvaient pas manquer dans cet espace extérieur qui invite à profiter des nuits d'été de manière intime et agréable.

On ne néglige pas le détail des portes coulissantes qui nous portent au salon et qui réussissent à donner une continuité à l'espace en permettant, chaque fois que nous le désirions, que l'intérieur et l'extérieur vivent ensemble comme si ce n'était qu'un seul et même espace.