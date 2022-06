8 Cuisines au Charme Unique !

Cette cuisine blanche immense prend place dans un grand appartement qui mêle tradition et modernité pour un résultat épatant : une cuisine ultra complète au charme époustouflant ! La table, gigantesque, permet d’accueillir toute la famille. Le plan de travail est lui aussi extrêmement long et permet la préparation des repas les plus sophistiqués. Une pièce à couper le souffle !