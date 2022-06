Hôtel Villa Honegg : Hôtel 5 étoiles en Suisse

Une image vaut mille mots, paraît-il. Peu importe le fait que nous décrivions magnifiquement et avec éloquence une scène ou un moment dans le temps, les vraies émotions, qu'elles soient positives ou non, ont parfois besoin d'être illustrées. Depuis l'époque des hommes des cavernes, l'Homme conte des histoires de lieux lointains, terres magiques, et légendes artificielles afin d'expliquer leur existence et celles des divinités. Aujourd'hui, surhomify, les mots et les images incroyables se combinent afin de décrire une scène architecturale scène nous faisant voyager dans les Alpes suisses.

Niché au sommet du mont Bürgenberg, qui est également connu sous le nom de Bürgenstock, existe l'une des vues les plus spectaculaires du monde. Ici, dans ce cadre idyllique et onirique, vous trouverez l'Hôtel villa Honegg. La vue panoramique de ce site a fait l'objet de nombreuses œuvres d'art très acclamées, d'innombrables villas y ont été construites accueillants politiciens et acteurs et internationaux en vacances, tels que Charlie Chaplin, Audrey Hepburn et Sophia Loren, pour n'en citer que quelques-uns. La fameuse vue est à mettre en relation avec le lac de Lucerne, et ses eaux cristallines embrassant le paysage montagneux enneigé et gris. Jestico whiles, les architectes de du très célèbre « W. London » sur le Leicester Square, sont l'équipe responsable du travail de design d'intérieur achevé pour ce luxueux hôtel 5 étoiles. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre sneak peek privilégier, et jetez un coup d’œil à l'intérieur de cet hôtel sublime…