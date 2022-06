6 Astuces pour Agencer une Petite Maison avec Style !

Vous disposez d'un intérieur petit ? Plusieurs méthodes existent pour donner une sensation de grandeur dans un espace réduit. Et surtout ce que vous devez absolument éviter est une absence de lumière. C'est pourquoi l'utilisation du blanc est un parti pris en or afin d'illuminer et d'agrandir un espace. Des portes vitrées et de nombreuses fenêtres permettent également de favoriser la continuité visuelle et l'entrée de lumières, exactement comme dans cette maison !