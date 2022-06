Phénix renaît de ses Cendres

Le développement résidentiel en Corée est fait d'immeubles très hauts jouxtés de maisons minuscules, dû à une croissance démographique énorme du pays dans les dernières décennies. Des maisons plain pied comme ce projet sont rares et sont fortement recherché sur le marché de l'immobilier – non seulement parce que c'est une maison plutôt qu'un appartement, mais parce qu'elle est la vraie interprétation d'une maison familiale coréenne traditionnelle. Cette maison des années 50 était d'une façon ou d'une autre laissée dans un état désastreux, ressemblant plutôt à un squat qu'à une pièce fortement recherché de l'immobilier résidentiel. On a donné aux architectes moohoi la lourde tâche de rénover cette maison dans une version moderne de la maison coréenne typique et le résultat final est vraiment impressionnant.