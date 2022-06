De Ruine à Véritable Maison de Rêve!

Le travail, encore une fois, a mis en lumière un beau mur en pierre. Les autres ont été rénovés et peints d’une couleur crème plus douce et chaleureuse dans ce contexte que du blanc ou du gris. Pour la lumière, on a préféré des spots à LED encastrés. Au sol, un beau parquet miel a été posé et, avec les nouvelles portes et fenêtres, il contribue à l’atmosphère chaleureuse et accueillante de la pièce.