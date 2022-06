Appartement design : meubles et décorations architecturales

Visiblement, les créations personnalisables sont nombreuses et variées, et ce, pour notre plus grand plaisir! Après le buffet et le luminaire DIY, voici finalement l'éclairage mural adaptable Pyxis. Réalisé par la designer Liberty Adrien, ce design étonnant est bien plus qu'un simple luminaire : il s'agit d'une sculpture lumineuse personnalisable, composée de dix sections rotulées qui peuvent être pliées au choix. Vous devenez donc le créateur de votre propre décoration murale lumineuse : une spirale ou un zigzag? une forme libre ou un assemblage géométrique? un dessin compact ou une ligne longue et sinueuse? Vous êtes l'architecte, c'est à vous de décider!

Entre meubles minimalistes, influences scandinaves et designs personnalisables, on découvre qu'il y a plusieurs options pour aménager un appartement ou une maison qui fera croire à tous vos amis que vous êtes un futur architecte! Pour d'autres créations minimalistes élégantes, nous vous conseillons aussi de lire cet article qui met en pratique l'adage Less is More.