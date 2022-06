10 Idées Design de Décoration Murale

100 % objets recyclés, les murs sont décorés de manière sobre et discrète par l'usage de matériaux issues de recyclage. Ce projet de TABARY LE LAY ( Architectes d'intérieur à Nantes Quimper Bordeaux Rabat San Francisco ) s'inscrit dans la réalisation d'une villa déchets qui a utilisé des restes de papiers, et des palettes usagées pour la fabrication des murs simples et design. Ceci est une illustration parfaite de décoration pour 3 fois rien, qui utilise du matériel et des effets à disposition pour en faire une architecture tendance et moderne. La combinaison avec un bon luminaire, donne une vue impeccable et agréable de la salle à manger pour tous les amateurs de simplicité et de récupération. Les experts homify ne cesseront jamais de surprendre avec des idées ingénieuses qui mettent toujours à contribution notre inspiration.