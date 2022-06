homify 360° : la Farm House en Inde

Gopi et Chitra Gopalakrishnan sont friands de délices culinaires. Ainsi, la cuisine et la salle à manger jouent des rôles importants dans leurs vies. Dans la cuisine, on trouve une grande surface de travail, qui rappelle dans sa forme rustique celle d'un arbre. La table à manger est également en bois. Les fauteuils rembourrés augmentent le confort des propriétaires et de leurs invités une fois à table. L'éclairage sublime permet entre autres de mettre en valeur les mets succulents disposés sur la table. Un tapis orné de motifs orientaux marque la frontière entre la cuisine et la salle à manger.