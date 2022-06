homify 360°: Une villa écologique sur la Méditerranée

Sur cette photo, nous pouvons voir la majestueuse et pourtant simple entrée : blanche, géométrique, avec une petite allée en pierre menant jusqu’à la porte. De part et d’autre de cette allée, des plantes et des fleurs accompagnent les occupants et les visiteurs jusqu’à une magnifique double porte en bois, récupérée par le propriétaire dans un vieil entrepôt. Cette combinaison de construction neuve et de récupération et sublimation d’éléments anciens, comme cette porte et la table de la salle à manger, est l’une des caractéristiques majeures de cette villa.