Profil d'architectes : Rem Koolhaas

C'est hier, le lundi 17 novembre 2014, que le célèbre starchitecte Rem Koolhaas célébrait son 70e anniversaire. Comme ce fut le cas pour les fêtes de Renzo Piano et du Corbusier, nous trouvions qu'il s'agissait donc d'une occasion en or de retourner dans le temps pour apprécier certains des projets les plus brillants et spectaculaires du portfolio colossal de l'architecte néerlandais., considéré par plusieurs comme l'architecte le plus important des deux dernières décennies, mais aussi le plus controversé.

Il est difficile d'imaginer que Rem Koolhaas n'a pas toujours voulu être un architecte! En effet, bien que plusieurs membres de sa famille étaient liés de près ou de loin au domaine de l'architecture, le jeune Koolhaas préfère suivre les traces de son père et devenir un scénariste, écrivant quelques textes et travaillant comme journaliste. Ce n'est qu'à 24 ans, suite à une conférence sur le cinéma qu'il donne à un groupe d'étudiants en architecture de l'Université de Delft, que la vocation l'appelle. Le reste appartient à l'histoire : il réalise ses études à la fameuse AA de Londres, puis à Cornell et, finalement à l'Institute for Architecture and Urban Studies de New-York. C'est à cette époque qu'il réalisera ses essais théoriques les plus célèbres, véritables pierres fondatrices de sa pratique, comme Delirious New-York. Il fonde ensuite à Londres en 1975 OMA (Office for Metropolitan Architecture) , un bureau qui compte aujourd'hui cinq sièges sociaux (Rotterdam, New-York, Hong Kong, Doha et Beijing), une division théorique (AMO) et plus de 300 employés. Le travail de Koolhaas et de OMA est cité par la majorité de ses contemporains comme étant un modèle d'innovation et d'excellence. Cette excellence est d'ailleurs reconnue officiellement puisqu'il a reçu les deux plus hautes distinctions de la profession : le Prix Pritzker en 2000 et le lion d'or de la Biennale de Venise en 2010. Il était d'ailleurs le commissaire principal de la dernière Biennale qui avait lieu au cours des derniers mois.

Partons donc à la découverte des projets impressionnants de l'enfant terrible de l'architecture contemporaine, dans un ordre déchronologique qui nous permettra de retourner à ses sources.