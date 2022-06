Les chaises, les meilleures amies de nos tables !

One And Two

L'entreprise One and Two se compose d'une architecte d'intérieur Jordane Mahé et d'une designer de produit Karine Nicier. En combinant leur savoir-faire, les deux expertes répondent ainsi aux besoins de leur clientèle dans plusieurs domaines. Les deux professionnelles créent du mobilier sur-mesure et c'est le cas du tabouret One Two, qui est disponible en divers matériaux, couleurs et tailles. Ce tabouret est une pièce de mobilier modulable qui se transforme en boîtes de rangement.