Une Maison Familiale encore Jamais Vue !!

Le plafond du salon a été astucieusement placé plus bas que dans les autres pièces afin de laisser passer l'air frais et que la lumière naturelle puisse pénétrer cet espace à vivre sans encombre. L'on peut voir également que les escaliers nous mènent à cet espace ouvert à l'étage. À propos de Le canapé a été placé sous le toit en retrait,afin de créer une espace cosy et intime, sans pour autant perturber l'ouverture et la légèreté de l'ensemble de la conception.

Dans la partie droite de l'image, l'on aperçoit la cuisine ouverte et ses éléments en pierre grise. aussi de la cuisine peut être vu à partir de pierre grise. Encore une fois, un certain soin a été apporté aux couleurs et formes afin d'obtenir une vue d'ensemble reflétant le style minimaliste.