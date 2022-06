Meubles et objets d'inspiration asiatique

Le thé est probablement une des choses qui rassemble le plus, tous les pays asiatiques : du Matcha japonais aux Darjeeling indien, en passant par le Lapsang souchong chinois, il y a une variété infinie de thés qui témoigne de l'importance de cette plante sur le continent asiatique. Par ailleurs, au-delà du simple produit, il y a tout un art de vivre, presque mystique, qui entoure la préparation et la consommation de cette boisson chaude réconfortante. Bien qu'elle varie d'un pays à l'autre, la cérémonie du thé est un spectacle saisissant qui met en scène une série de gestes et de techniques ainsi qu'une panoplie d'accessoires des plus élégants. Les véritables amateurs de thés se doivent donc d'avoir un ensemble de tasses et de théière pour pouvoir recréer sa propre cérémonie , dans le confort de son salon. Nous avons eu un coup de cœur pour cet ensemble de la designer et artisan Zélie Rouby, réalisé en grès brut est aux formes douces et arrondies qui invitent à la détente et à la sérénité.