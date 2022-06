Dégustation de vin à travers nos cinq sens!

Une fois de plus, notre œil est attiré par un packaging attrayant. Ici nous faisons face à des créations du MJ Studio qui s'est attelé à la tâche de retransmettre visuellement l'attachement et la fierté des propriétaires du Vignobles Courrège quant à leur savoir-faire et leur produit du terroir. Pari réussi avec la réalisation du design de ces Bag in Box Vignobles Courrèges qui non seulement séduisent esthétiquement mais informent également le consommateur par rapport à l''histoire du vignoble liée à celles de ses fondateurs.