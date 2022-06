La maison du futur: petits prix et grands espaces

Si simple et pourtant incroyable, telle est la maison que nous allons voir aujourd'hui. Une habitation rectangulaire dans laquelle il n'y a pas cependant ni coins ou ni fissures, pour faire place à un espace ouvert et fonctionnel. La propriété Villagarcia de Arousa, Pontevedra a été conçu par le cabinet d'architecture Nan.

Le but était de créer un espace moderne, abordable et parfait pour une personne seule. Un petit appartement de seulement 50 mètres carrés, qui, en dépit sa taille modeste, est en mesure de répondre à tous les besoins de la vie moderne et où intérieur et extérieur fusionnent pour créer ensemble une habitation moderne et fonctionnelle.

Une maison particulière qui prouve que les meilleures idées sont toujours les plus simples!