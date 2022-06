Minimaliste et Magnifique !

Nous entrons dans la maison et l'espace est ouvert pour nous recevoir. Un poêle moderne à bois de chauffage est la division unique que nous trouvons. Un étage en bois et des murs en béton apportent un caractère à l'espace. Mais ce n'est pas tout. Le grand paravent qui communique avec la cour garantit une illumination adéquate et une aération naturelle.

Conformément à DMS Architecture la conception de l’étage générale est caractérisé par un tour de l'axe longitudinal en cherchant à allonger de cette façon les visuels et la prolongation de l'intérieur de la demeure vers la cour.