Comment décorer sa maison dans un style vintage?

Qui dit vintage, dit couleurs, textures et matériaux différents. Cet intérieur est caractérisé par une simplicité et une pureté des formes particulièrement enviables. L'appartement, cependant, propose un langage dichotomique des matériaux. matériau qui le distingue. Nous pouvons en effet, diviser idéalement cette image en deux parties: en partant du bas, nous avons le revêtement de sol en bois avec une texture particulière; la table et les 6 chaises viennent compléter ce design organique. Puis, nous rencontrons l'acier et les finitions brillantes de la bibliothèque et des lampes suspendues. Un travail par les consultants Sanprogetto.