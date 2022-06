Le fauteuil Acapulco

Créée au Mexique où elle est produite encore par de nombreux artisans, la chaise Acapulco y est constamment réinventée. Il nous semblait donc incontournable de vous présenter le travail d’un artisan local qui a choisi de remplacer la résine de PVC habituelle par un matériau plus noble : le cuir. La société Ocho Workshop et son créateur, Carlos Ochoa, s’inspirent de la traditionnelle chaise pour la proposer dans une version fer et cuir à leurs clients. Chaque fauteuil est entièrement réalisé à la main dans leur atelier localisé à quelques encablures d’Acapulco afin de garantir à chaque pièce son charme, son caractère et surtout son authenticité. En outre, la société, socialement et environnementalement responsable, livre dans le monde entier. Nul besoin de se rendre au Mexique pour se procurer ce modèle !