Exemples de cuisines rustiques

Les cuisines rustiques sont un classique du design depuis très longtemps et un style de choix pour beaucoup de propriétaires et de designers. Pourquoi? Parce que leur charme et leur élégance sont difficiles à nier et ont transcendé plusieurs décennies des tendances de décoration de maison! Alors que les cuisines modernes et d'autres styles contemporains peuvent se démoder rapidement, le style rustique a réussi à rester tendance et chic, et ce, même à travers les moments les plus tumultueux de la décoration intérieure.

Aujourd'hui, sur homify.fr, nous allons examiner quelques principes fondamentaux concernant la conception de cuisines rustiques. Cependant, avant de regarder quelques images incroyables de nos experts, prenons un moment pour clarifier ce qui constitue réellement une cuisine rustique ou d'inspiration champêtre:

1. La palette de couleurs : Choisissez des teintes claires et neutres comme les couleurs de terres (beiges, brun), les couleurs pastel (rose, jaune, lilas) et les couleurs naturelles (vert tendre, bleu ciel);

2. Les matériaux : Privilégiez les matériaux naturels et bruts comme le bois, la brique (peinte ou non) et les métaux comme le cuivre ou le fer forgé;

3. La décoration : Cherchez des pièces vintage, douces et finement détaillées, qui pourront vous faire voyager dans le temps;

4. Le sol : Préférez les revêtements naturels pour le plancher, comme les parquets en bois, les carreaux de céramique aux teintes neutres et les sols en pierre naturelle.

Maintenant que nous avons couvert les bases de ce style, vous pouvez découvrir les différents exemples qui vous donneront de bonnes idées pour créer votre cuisine de rêve!