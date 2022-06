7 lampes pour un intérieur moderne et brillant

Bien que l'éclairage électrique nous paraisse comme une évidence, il n'y a pas si longtemps, avant l'invention de l'ampoule par Thomas Edison en 1879, les maisons étaient éclairées la nuit à l'aide de lampes à l'huile, de chandelles et de foyers! Aussi, nous avons fait un grand pas depuis cette époque, raffinant et perfectionnant le modèle original de la lampe pour concevoir des objets design, aussi utilitaires qu'élégants et qui s'adapte à nos vies et à nos intérieurs contemporains. On retrouve ainsi sur le marché de la décoration française – et dans notre catalogue homify – une variété de créations qui expérimentent de nouvelles formes, de nouvelles matérialités ou de nouvelles techniques d'éclairage pour générer des objets spectaculaires et accueillants, uniques et invitants. Laissez-vous séduire par les projets dans la suite!