Une Maison qui a de quoi faire des Envieux !

Aujourd'hui, nous visitons une maison très moderne mais avec un esprit méditerranéen. Ce style est typique de la côte méditerranéenne. On le retrouve en Grèce, en Italie et dans le sud de l' Espagne. L'intérieur des maisons de ce style est généralement composé d'espaces lumineux dont la couleur de prédilection est le blanc. L'intérieur est organisé autour d'un esprit convivial et détendu. Ces maisons font écho à l'air de la mer et à l'exotisme des plages. Les techniques de construction sont généralement simples, les revêtements de sols sont traditionnels, les pièces valorisent des poutres apparentes et les cours intérieures sont pleines de végétation.

Sans plus attendre, découvrez cette maison au charme du sud et à l'intérieur splendide.