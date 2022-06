Une Maison de 82 m² Très Bon Marché !!

La cuisine est petite, simple et très fonctionnelle, organisée d'une façon linéale avec un espace intermédiaire de circulation entre les cabinets en bois et les étagères et le lavabo. Les cabinets en bois dialoguent avec le plancher et l'alignement de bois avec les autres pièces des meubles de la salle de séjour, comme la table à manger et les chaises, qui augmentent le style traditionnel et la modération des atmosphères.